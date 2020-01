LUFTHANSA - Aktienkurs unter Druck

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 15,120 € (XETRA)

Die Aktie der Lufthansa markierte Anfang Januar 2018 ein Allzeithoch bei 31,26 EUR. Danach kam es zu einem Absturz, der die Aktie am 16. August 2019 auf ein Tief bei 12,58 EUR führte. Nach der Ausbildung einer inversen SKS erholte sich der Wert auf 17,98 EUR. Anschließend schwenkte die Aktie in eine Abwärtsbewegung ein, die zunächst wie eine bullische Flagge aussah. Aber am 03. Januar kam es zu einem starken Einbruch. Die Aktie fiel unter den Aufwärtstrend seit August und sogar unter die untere Begrenzung der Flagge. Inzwischen etabliert sie sich auch unter der Unterstützung bei 15,53 EUR. Heute fällt der Wert auf ein neues Tief innerhalb der kurzfristigen Abwärtsbewegung zurück. Auslöser für die letzten Verluste dürften wohl die Spannungen zwischen den USA, dem Iran und dem Irak sein und der damit verbundene Anstieg des Ölpreises.

Weiter abwärts?

Das Chartbild der Lufthansa-Aktie hat sich zu Beginn des laufenden Jahres wesentlich verschlechtert. Ausgehen von der Unterstützung bei 14,98 EUR kann es zwar zu einer Erholung in Richtung 15,75/80 EUR kommen, aber danach droht eine Abwärtsbewegung in Richtung des Tiefs aus dem letzten Jahr bei 12,54 EUR. Damit sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellt, müsste die Aktie wohl über 16,22 EUR ausbrechen.

Zusätzlich interessant:

