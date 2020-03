Lufthansa beantragt Kurzarbeit für Kabinenpersonal

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa will für Einsparungen in der Corona-Krise Flugbegleiter und womöglich auch Mitarbeiter der Bodendienste in Kurzarbeit schicken.

"Der Antrag auf Kurzarbeit ist eingereicht", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Freitag. Es sei aber noch unklar, wie viele Beschäftigte davon betroffen seien. Der Antrag umfasse Kabinenbeschäftigte in Frankfurt und München. Ein Antrag für Mitarbeiter der Bodendienste in der Lufthansa AG werde noch gepüft. Es gebe noch keine Rückmeldung der Bundesagentur. Die Lufthansa stemmt sich mit Einsparungen gegen den mit der Corona-Krise nahezu täglich wachsenden Umsatzausfall.