Lufthansa bietet ab Juni mehr Flüge an

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa erweitert ab Juni ihren in der Corona-Krise auf ein Minimum eingeschränkten Flugplan.

Die Lufthansa sowie die Tochter-Airlines Swiss und Eurowings wollten im Juni insgesamt 106 Ziele anfliegen, teilte die Airline-Gruppe am Freitag mit. Dafür reaktiviere sie 80 Flugzeuge, sodass insgesamt 160 Passagierjets abheben werden. Das Interesse der Kunden an Flugreisen wachse, nachdem Restriktionen und Beschränkungen in den Bundesländern sowie Einreiseregeln anderer Länder in Europa gelockert würden. So seien im kommenden Monat Sylt, Mallorca und Kreta wieder im Programm. Die Kunden müssten allerdings die jeweiligen Einreise- und Quarantänevorschriften der Reiseziele beachten und im Flugzeug eine Maske tragen.