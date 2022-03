Lufthansa-Cargo erwartet Flugausfälle in nächsten Wochen

Frankfurt (Reuters) - Die gegenseitigen Luftraum-Sanktionen von EU und Russland im Ukraine-Konflikt werden bei Lufthansa-Cargo die Kapazitäten verringern.

"Auch in den nächsten Wochen werden wir einzelne Flüge streichen müssen", erklärte eine Sprecherin der Lufthansa-Frachttochter am Dienstag. Durch die Ausfälle und längere Routen südlich um den russischen Luftraum herum auf dem Weg nach Asien werde sich die Kapazität im Markt verringern. Das Angebot sei schon durch die Corona-Pandemie knapp gewesen. "Preise entstehen ja am Markt durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage", ergänzte die Sprecherin.

Luftfrachtraten waren in der Corona-Krise bereits auf Rekordhöhen geschnellt und dürften sich nach Einschätzung von Experten in Folge des Ukraine-Krieges noch weiter erhöhen. "Die Flüge werden durch die längeren Routen teurer, zum Beispiel durch den erhöhten Kerosinverbrauch und einen längeren Einsatz der Crew", erklärte Stefan Maichl, Analyst von der Landesbank Baden-Württemberg. AC