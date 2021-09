Lufthansa-Chef - Stocken Kapazität wegen Geschäftsreisen auf

- von Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Die Lufthansa profitiert davon, dass im Zuge der Corona-Lockerungen wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug auf Dienstreisen gehen wollen.

"Wir sehen jetzt ganz deutlich, dass die Geschäftsreisenden wieder zurückkommen", sagte Konzerchef Carsten Spohr am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Im September haben wir daher die innerdeutsche Kapazität bereits um 30 Prozent erhöht." Im Oktober wolle Lufthansa aufgrund großer Nachfrage hier um weitere 15 Prozent aufstocken. "Damit führen wir den für Geschäftsreisende wichtigen Stundentakt zwischen Frankfurt und Hamburg sowie Frankfurt und Berlin an den Tagesrändern wieder ein", erläuterte Spohr. "In Europa fliegen wir bereits wieder 60 Prozent unseres Programms."

In der Corona-Krise hatten viele Airlines deutliche Einbußen im Geschäftsreiseverkehr erlitten. Denn nach den massiven Einbrüchen durch die Virus-Pandemie erholte sich zunächst der touristische Flugbetrieb, da die Menschen endlich wieder Urlaub machen wollten. Viele Dienstreisen hingegen fielen weiter aus und wurden oft durch Telefon- und Videokonferenzen ersetzt. Inzwischen dreht sich dieser Trend. So hatte zuletzt bereits die Lufthansa-Billigflugtochter Eurowings erklärt, dass die Nachfrage nach Geschäftsreisen spürbar anziehe.

Spohr äußerte sich am Rande des Welt Wirtschaftsgipfels des Axel-Springer-Verlags in Berlin. Der Manager signalisierte zudem, dass das Frachtgeschäft von den globalen Engpässen bei bestimmten Vorprodukten profitiere. "Bei der Luftfracht hat sich aufgrund der großen, noch nie dagewesenen Engpässe bei den weltweiten Lieferketten der Boom seit dem Ende der Sommerferien sogar noch einmal gesteigert."