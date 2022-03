LUFTHANSA - Erste wichtige Hürde voraus

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 7,421 € (XETRA)

Die Aktie der Lufthansa fiel nach einer starken Abwärtsbewegung im April 2020 auf ein Tief bei 5,01 EUR zurück. Mit diesem Tief startete ein Bodenbildungsversuch. Dieser dauert noch immer an. Die entscheidende Durchbruchsmarke liegt bei 8,98 EUR. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diese Marke wäre der Bodenbildungsversuch erfolgreich abgeschlossen.

Anfang März 2022 näherte sich die Aktie wieder einmal der Marke bei 5,01 EUR an, drehte aber etwas darüber nach oben ab. Seitdem befindet sie sich in einer kurzfristigen Rally. Diese Rally nähert sich inzwischen einem wichtigen Widerstandsbereich um 7,92-7,99 EUR an.

Gelingt der Lufthansa-Aktie ein Ausbruch über 7,99 EUR, dann bestünde die Chance auf eine Fortsetzung der Rally bis 8,98 EUR. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diese Marke ergäbe sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischen Ziel bei 17,50 EUR.

Wichtige Hürden bei ...

Sollte die Aktie aber am Widerstandsbereich bei 7,92-7,99 EUR abprallen, könnte es zu Abgaben in den nächsten Wochen kommen. Ein erneuter Rückfall in den Unterstützungsbereich um 5,01 EUR wäre dann zu erwarten.

Fazit: Nach wie vor läuft ein riesiger Bodenbildungsversuch in der Lufthansa-Aktie. Es ist weiterhin unklar, ob dieser gelingen wird. Für mittel-langfristige Investitionen gibt es also aus charttechnischer Sicht noch keinen Grund. Allerdings sind wichtige Marken inzwischen klar abgesteckt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)