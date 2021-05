Lufthansa fordert Öffnung für USA-Flüge - Buchungen steigen

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa drängt auf Reiseerleichterungen bei den einträglichen Langstreckenflügen in die USA.

"Angesichts der großen Bedeutung des transatlantischen Flugverkehrs für die Weltwirtschaft brauchen wir jetzt eine Perspektive, wie Reisen zwischen den USA und Europa wieder in größerem Umfang möglich werden können", erklärte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister am Dienstag. Eine vorsichtige Öffnung sei bei sinkenden Infektionszahlen und steigender Impfquote möglich. Deutschland brauche eine Öffnungsperspektive für den Atlantik. Bisher gilt vonseiten der USA ein Einreiseverbot, von dem es nur wenige Ausnahmen gibt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Ende April Reiseerleichterungen zwischen der Europäischen Union und den USA für Geimpfte in Aussicht gestellt. Dazu gibt es bisher keine Vereinbarung. Für Touristen aus den USA hatte zuletzt Italien Einreisebestimmungen gelockert, so dass die amerikanischen Airlines das Flugangebot zu beliebten Zielen wie Venedig aufstockten.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte noch im Mai mit einer Öffnung der USA gerechnet. Die Airline-Gruppe registrierte nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Wochen deutlich höhere Nachfrage nach USA-Flügen und stockt ihr Angebot ab Juni zu Zielen wie Orlando/Florida auf. Auf den Europastrecken hätten sich die Buchungen für Ferienziele in Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal in der vergangenen Woche verdreifacht. Für Palma de Mallorca, Ibiza oder Barcelona seien sogar mehr Flüge verkauft worden als zur gleichen Zeit im Vorkrisenjahr 2019. Auch Langstreckenziele wie die Malediven, Mexiko oder die Dominikanische Republik seien seit Wochen stärker gefragt.