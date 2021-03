Lufthansa geht fest von Reisefreiheit in Europa aus

Frankfurt (Reuters) - Die Reisebeschränkungen in Europa sollten nach Ansicht von Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Sommer selbst bei einer dritten Corona-Infektionswelle gelockert werden.

Die Bundesregierung habe dieses Mal noch keinen Öffnungsschritt für Reisen beschlossen. Das Thema werde erst bei der nächsten Runde von Bund und Ländern zur Corona-Lage besprochen. "Es hat sich aber herumgesprochen, dass Reisen nicht der Infektionstreiber ist", sagte Spohr am Donnerstag. Das sei durch Analysen des Robert-Koch-Instituts bestätigt. Er sei optimistisch, dass es wieder offene Grenzen in Europa unabhängig von der Entwicklung nach der Lockerung von Corona-Maßnahmen im Sommer geben werde. In anderen Weltregionen wie China etwa sei das schon der Fall. "Wir alle als Europäer sollten darauf drängen, dass es auch hier wieder zustande kommt."