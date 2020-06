Lufthansa-Großaktionär stockt auf gut 15 Prozent Anteil auf

Frankfurt (Reuters) - Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele hat seinen Anteil an dem Unternehmen auf 15,52 Prozent erhöht.

Das ging aus einer Pflichtmitteilung der Lufthansa am Mittwoch hervor. Thiele forderte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Änderungen am neun Milliarden Euro schweren staatlichen Rettungspaket, das die Lufthansa vor einer Pleite durch die Corona-Krise bewahren soll. Gegenüber der Zeitung ließ Thiele offen, ob er bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni gegen die Kapitalerhöhung stimmen würde. Die Lufthansa warnte davor, bei einer Präsenz von weniger als 50 Prozent der Aktien könnte ein Nein des Großaktionärs das Rettungspaket scheitern lassen.