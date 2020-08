Lufthansa kommt Kunden bei Umbuchungen entgegen

Berlin (Reuters) - Die Lufthansa kommt ihren Kunden in der Corona-Krise bei Umbuchungen entgegen.

"Ab sofort sind sämtliche Tarife mehrfach gebührenfrei umbuchbar", teilte der Konzern mit. Dies betreffe bis Ende 2020 die Kernmarke Lufthansa und die Fluglinien Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines. Bisher konnte man seit Frühjahr einmal gebührenfrei den Flug ändern. "Die neue Regelung gilt weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- als auch bei Langstrecken für alle Neubuchungen." Mehrkosten könnten Passagieren allerdings dann entstehen, wenn etwa bei einer Umbuchung auf ein anderes Datum oder zu einem anderen Reiseziel die ursprüngliche Buchungsklasse nicht mehr verfügbar sei. Dies müsse dann durch eine Nachzahlung ausgeglichen werden.

Die Fluggesellschaften leiden extrem stark unter der Corona-Krise samt Reisewarnungen und schwindender Nachfrage. Der Flugbetrieb war im Frühjahr fast zum Stillstand gekommen. Die Branche versucht nun mit vertrauensbildenden Maßnahmen Kunden zu locken. Allerdings steht die Lufthansa in der Kritik von Verbraucherschützern und Politikern, dass die Rückzahlungen für stornierte Flüge in der Virus-Pandemie sehr lange dauern. Vorige Woche teilte der Konzern mit, dass insgesamt noch 1,4 Millionen Anträge auf Erstattung offen seien. Seit Jahresbeginn hat die Lufthansa über 2,3 Milliarden Euro für Ticketerstattungen an insgesamt 5,4 Millionen Kunden gezahlt.