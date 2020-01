Lufthansa: Ryanair stößt Kranich-Airline 2019 vom europäischen Thron!

Die Lufthansa hat ihre Stellung als Europas größte Passagier-Airline erneut an den Billigflieger Ryanair verloren. Im Jahr 2019 flogen rund 145,2 Millionen Menschen mit der Lufthansa und ihren Töchtern wie Eurowings, Swiss und Austrian Airlines, wie der Dax-Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte. Das waren 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber weniger als bei der irischen Ryanair, die samt ihren Töchtern wie der Fluglinie Lauda auf 152,4 Millionen Passagiere kam. Bereits 2016 hatten die Iren der Lufthansa den Thron vorübergehend abgejagt.

Bis auf Eurowings legten 2019 alle Airlines des Lufthansa-Konzerns bei der Zahl der Passagiere zu. Zudem blieben weniger Sitzplätze in den Maschinen leer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf den neuen Höchstwert von 82,5 Prozent.

Frachtgeschäft schwächelt

Im Frachtgeschäft ging es allerdings deutlich abwärts. Trotz eines vergrößerten Flugangebots sank die Verkehrsleistung um 2,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Tonnenkilometer. Die Auslastung der Frachträume verschlechterte sich deutlich um 5,3 Prozentpunkte auf 61,4 Prozent.

Aktie unter Druck

Das Wertpapier der Lufthansa verliert heute über 1,5 Prozent und ist damit einer der schwächsten Titel im Dax. Besonders interessant dürfte jetzt sein, ob die Unterstützung bei 15 Euro hält. Sollte der Kurs unter diese Marke fallen, dann könnte es bis 12,50 Euro abwärts gehen.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Dmitry Birin / Shutterstock.com

