LUFTHANSA - Schicksalstag für die Kranich-Airline

Die Lufthansa kann teilverstaatlicht werden. Denn nun ist klar, dass der entscheidende Großaktionär Heinz Hermann Thiele auf der heutigen Hauptversammlung (Beginn 12.00 Uhr) das staatliche Hilfspaket, das neben Kredit und einer stillen Beteiligung auch einen direkten Einstieg des Bundes mit rund 20 Prozent des Kapitals vorsieht, nicht torpedieren wird. Der Münchner Unternehmer sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Mittwochabend, dass er mit seinen Stimmen die nötige Zweidrittelmehrheit nicht verhindern wird. „Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen“. Thiele hält nach seiner Aufstockung 15,5 Prozent an Lufthansa. Damit war offensichtlich, dass gegen ihn der Staatseinstieg nicht möglich gewesen wäre. Denn zur Teilnahme an der Online-Hauptversammlung haben Anleger nur 38 Prozent der Stimmen angemeldet. Thiele hatte zuvor die Bedingungen des Rettungspakets kritisiert. Den geplanten Staatseinfluss hielt er für zu groß, den Preis für die Beteiligung zu hoch und das Ausstiegsszenario fast unerfüllbar. Seine Entscheidung hatte der Industrielle zunächst offen gelassen.

Im nachbörslichen Handel gestern ging es mit der Aktie bis auf ein Hoch bei 11,05 EUR hinauf, was einem Plus von 23 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs entspricht. Heute markierte die Aktie im vorbörslichen Handel bereits ein weiteres Rallyhoch bei 11,48 EUR. Mit dem Start des Xetra-Handels kommt jedoch zu stärkeren Gewinnmitnahmen, vom Tageshoch auf Tradegate verliert der Kurs in der Spitze 15,5 %.

Intraday-Chart auf Tradegate (Realtime):

Deutsche Lufthansa AG TradegateNervöser Handel erwartet

Auf Grund der heutigen Hauptversammlung (Beginn 12.00 Uhr) könnte es heute zu einem turbulenten Handel und größeren Kursausschlägen kommen. Bei 9,30 - 9,40 und 8,64 - 8,90 EUR findet die Aktie heute Unterstützung. Darunter entstehen Verkaufssignale.

Auf der Oberseite liegt bei 10,84 - 11,04 EUR eine wichtige Hürde. Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber würde neue Kaufimpulse für einen weiteren Angriff auf den EMA200 liefern.

Deutsche Lufthansa AG Chartanalyse

