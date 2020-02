Lufthansa steuert mit Einsparungen gegen Belastung durch Coronavirus

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa will auf die Flugausfälle wegen des Coronavirus mit einem Sparpaket reagieren.

Bei der Kernmarke Lufthansa sollen Neubesetzungen von Stellen gestrichen oder verschoben werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Auch durch unbezahlten Urlaub oder Teilzeit sollten Personalkosten gesenkt werden. Lehrgänge für neue Mitarbeiter an Bord wurden abgesagt. "In den administrativen Bereichen kürzt die Kernmarke Lufthansa das Projekt-Volumen um zehn Prozent, das Sachkostenbudget um 20 Prozent", teilte der Dax-Konzern mit, dessen Aktien in den vergangenen Tagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Europa stark sanken. Die Ergebnisbelastung durch den Ausfall von Flügen nach China sei noch nicht absehbar.

Die Lufthansa-Gruppe hat bis zum Ende des Winterflugplans Ende März alle Passagierflüge nach Festland-China ausgesetzt. Auch die Flüge nach Hongkong wurden reduziert. Das Frachtgeschäft mit China läuft auf Sparflamme. Gleichzeitig wurden Flüge in den Iran seit dem militärischen Schlagabtausch des Landes mit den USA zu Jahresbeginn gestrichen. Rein rechnerisch stünden 13 Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe am Boden. Die Lage in Italien werde genau beobachtet, ergänzte ein Sprecher. "Unsere Verbindungen von und nach Italien finden wie geplant statt."

Am 19. März will die Fluggesellschaft seine Geschäftszahlen präsentieren.