LUFTHANSA - Thiele-Erben haben verkauft, Aktienkurs unter Druck!

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 10,218 € (XETRA)

Die Rückschläge für langjährige Aktionäre in der Lufthansa-Aktie reißen einfach nicht ab. Bereits im Vorfeld der Corona-Krise kannte der Kurs zwei Jahre lang nur eine Richtung, die nach unten. Die Corona-Krise war dann nur ein weiterer Schritt zu neuen Tiefs und nun wurde gestern auch noch bekannt, dass sich die Enkel des verstorbenen Großaktionärs Thiele von ihren Anteilen getrennt haben. Es wurden 33 Mio. Aktien zu 9,80 EUR verkauft. Die Erben waren bereit, gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs bei 10,868 EUR einen Abschlag von 10 % zu akzeptieren.

Angesichts solcher Nachrichten ist es kein Wunder, dass die Aktie heute einknickt. Mit 6 % ist der Verlust jedoch etwas kleiner als der Abschlag des Thiele-Deals. Trotzdem sorgt bereits dieser Verlust für einige Probleme. Die Aktie fällt erneut in den großen Unterstützungsbereich beginnend ab ca. 10,365 EUR zurück und steht damit kurz vor einem neuen Zwischentief. Sollte der Support nicht gehalten werden, könnten die Kurse in den nächsten Tagen weiter auf 9,458 EUR oder sogar bis in den Bereich von 8,802 EUR durchgereicht werden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Auf der anderen Seite ist ein Support natürlich auch so lange ein Support, solange dieser nicht gebrochen ist und der Bereich bis hin zu 10,008 EUR wurde in den vergangenen Wochen mehrfach kräftig unter Druck gesetzt. Bis dato hat dieser aber gehalten und so besteht natürlich auch aktuell noch eine gewisse Chance, dass man eine neue Verkaufswelle in der Lufthansa-Aktie verhindern kann. Um dafür ansatzweise eine Bestätigung zu haben, müsste der Kurs jedoch möglichst schnell über 10,00-10,50 EUR ansteigen. Aber selbst dann sind die nächsten Herausforderungen nicht weit entfernt. Dazu zählt auch der EMA 50 im Bereich von 10,90 EUR.

Käufe sind sehr spekulativ!

Fassen wir die aktuelle Situation in der Lufthansa-Aktie zusammen, sind die Käufer zwar nicht gänzlich chancenlos, momentan aber im Nachteil. Selbst wenn man kurzfristig den angesprochenen Support noch verteidigt, liegen immer noch keine prozyklisch bullischen Signale vor. Der kurzfristige Trend ist seit Anfang März abwärts gerichtet und den müssen die Käufer erst einmal drehen, will man sich neues Aufwärtspotenzial erschließen. Von solchen Signalen ist man momentan jedoch noch weit entfernt, sodass die Risiken zunächst überwiegen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Deutsche Lufthansa AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)