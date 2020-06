Lufthansa: Thiele geht in die Offensive und sucht Gespräch mit Finanzminister Scholz

In den Streit über das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa kommt Bewegung.

Der neue Lufthansa-Großaktionär Heinz Herrmann Thiele macht ein millionenschweres Aktienpaket an seinem Konzern Knorr-Bremse zu Geld und sucht einem Zeitungsbericht zufolge das Gespräch mit der Bundesregierung. Es werde nach einem Termin gesucht, an dem Thiele mit Finanzminister Olaf Scholz zusammentreffen könne, berichtete das „Handelsblatt“ am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Das Treffen solle möglichst noch diese Woche stattfinden.

Thiele ist mit dem bisherigen Plan nicht einverstanden

Die staatliche Rettung der Lufthansa vor einer Pleite durch die Coronakrise könnte doch noch scheitern. Gut eine Woche vor der entscheidenden Hauptversammlung hatte Thiele erklärt, er lehne den vorgesehenen Einstieg des Staates bei der Airline ab. Die Lufthansa warnte, bei einem Nein von ihm zur dafür notwendigen Kapitalerhöhung könnte das Finanzpaket auf dem Aktionärstreffen durchfallen. Scholz hat ein Gespräch über eine Änderung des mühsam ausgehandelten neun Milliarden Euro teuren Plans bisher abgelehnt. Thiele ist in der Coronakrise bei der Lufthansa eingestiegen und hält gut 15 Prozent der Aktien.

Großer Teil der Knorr-Bremse-Anteile verkauft

Nun versilberte Thiele überraschend einen großen Teil seiner Mehrheit am Bahn- und Nutzfahrzeugzulieferer Knorr-Bremse. Thiele verkaufte rund acht Millionen Knorr-Bremse-Aktien, um den Erlös für andere Privatinvestments zu verwenden, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Der Unternehmer werde aber eine signifikante Mehrheit an Knorr-Bremse behalten. Thiele und Knorr-Bremse lehnten Stellungnahmen ab.

Das Paket von acht Millionen Aktien entspricht einem Anteil von fast fünf Prozent an Knorr-Bremse. Die Knorr-Bremse-Aktien wurden zu einem Preis von 91,00 Euro je Stück platziert, nachdem sie am Donnerstag mit 95,31 Euro aus dem Handel gegangen waren. Damit erlöste Thiele 728 Millionen Euro.

Thiele hielt über seine Beteiligungsgesellschaft KB Holding zuletzt gut 70 Prozent an dem Münchner Bremsenkonzern.

Gewerkschaften plädieren an Aktionäre für den Plan abzustimmen

Die Bundesregierung will mit Hilfen von neun Milliarden Euro die Lufthansa vor den Folgen der Corona-Krise retten. Vorgesehen ist, dass der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnet, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Airline aufzubauen. Zudem sind stille Einlagen von bis zu 5,7 Milliarden sowie ein Kredit von bis zu 3 Milliarden Euro geplant. Die außerordentliche Hauptversammlung am Donnerstag muss dem Paket zustimmen. An diesem Samstag um Mitternacht endet für Lufthansa-Aktionäre die Registrierungsfrist für das Aktionärstreffen.

Die Aktionäre hätten eine Verantwortung, sagte Ufo-Geschäftsführer Nicoley Baublies. „Sie werden über die Zukunft des Konzerns und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitentscheiden. Sollte eine Mehrheit zur Annahme der Staatshilfen erreicht werden, dann sind auch wir davon überzeugt, dass die Lufthansa mit allen Arbeitnehmern an Bord gut aus dieser Krise kommt.“

Auch die Pilotengewerkschaft VC forderte die Anteilseigner auf, für die Staatshilfe zu votieren. Lufthansa könne nur mit der Sicherheit eines Rettungspaketes zu alter Stärke und Stabilität zurückfinden, erklärte VC-Präsident Markus Wahl. „Ein Schutzschirmverfahren wäre hingegen unkalkulierbar.“ Der Frankfurter Verdi-Gewerkschaftssekretär Uwe Schramm sagte am Freitag: „Wir appellieren an alle Aktionäre, dem Rettungspaket zuzustimmen, damit es weitergeht mit Lufthansa. Alles andere würde in eine unsichere Zukunft führen.“

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

