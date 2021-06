Lufthansa-Tochter Eurowings startet mit Flugbasis in Prag

Frankfurt (Reuters) - Der Lufthansa-Ferienflieger Eurowings will sein Wachstum in Europa mit einer neuen Basis in Prag vorantreiben.

Die Airline gehe mit zwei Airbus-Flugzeugen A320 ab 31. Oktober an den Start und erweitere damit ihr Angebot in Tschechien, teilte der Billigflieger am Freitag mit. Im Sommer 2022 folge eine dritte Maschine, sodass mehr als hundert neue Jobs entstünden. Prag werde zum zehnten Eurowings-Standort in Europa. Eurowings wolle Geschäftsreisenden und Urlaubern aus der Tschechischen Republik preislich attraktive Direktverbindungen anbieten, erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof. Mit dem Service wolle sich die Airline "klar vom Billig-Wettbewerb abheben". Die Lufthansa-Tochter konkurriert in Prag dann zum Beispiel mit dem Billigflieger Smartwings, der größten tschechischen Airline, und Ryanair, Europas Marktführer im Low-Cost-Segment. Die günstigsten Tickets bei Eurowings für Flüge von Prag etwa nach Barcelona, Mailand oder Stockholm sollen 29,99 Euro für eine Strecke kosten.