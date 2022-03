Lufthansa-Tochter Swiss will ab 2023 als erste Airline Solarkerosin nutzen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Lufthansa -Tochter Swiss will nach eigenen Angaben als erste Fluggesellschaft der Welt Solartreibstoff nutzen. Swiss und Lufthansa seien eine strategische Zusammenarbeit zur Markteinführung mit dem Hersteller Synhelion eingegangen, teilte die Airline am Dienstag mit. Bei dem neuen Verfahren werde mit Hilfe von konzentriertem Sonnenlicht CO2-neutrales Kerosin hergestellt. Die erste Anlage zur industriellen Produktion dafür soll in diesem Jahr in Jülich gebaut werden. Swiss soll 2023 die erste Abnehmerin sein.

Synhelion wurde von Forschenden der Schweizer Eliteuniversität ETH in Zürich gegründet. Solarkerosin sei ein wirtschaftlicher und ressourcenschonender Ersatz für fossile Treibstoffe, sagte Mitgründer Philipp Furler. Das Unternehmen beschreibt den Herstellungsprozess so: Mit konzentrierter Solarwärme wird Synthesegas hergestellt, woraus anschließend in industriellen Standardprozessen Kerosin synthetisiert wird. Bei der Verbrennung werde später nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor bei dessen Herstellung verwendet wurde./oe/DP/men