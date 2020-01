Lufthansa – Trendlinie gebrochen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) war ausgehend von einem zyklischen Tief im Oktober 2016 bei 9,10 EUR dynamisch bis auf ein im Januar 2018 erreichtes Rekordhoch bei 31,26 EUR angestiegen. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Das bisherige Tief im intakten Abwärtstrend sah die Notierung im vergangenen August bei 12,58 EUR. Der darüber ausgebildete mittelfristige Boden ermöglichte anschließend einen bis zum November anhaltenden Kursaufschwung bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 17,95 EUR. Dort begann die Aktie wieder entlang der fallenden 200-Tage-Linie abwärts zu gleiten. Am Freitag verletzte das Papier schließlich die mittelfristige Erholungstrendlinie vom August-Tief signifikant und markierte begleitet von hohem Handelsvolumen ein 11-Wochen-Tief. Kurzfristig erscheint mit Blick auf die erreichte Supportzone 15,27/15,34 EUR eine Gegenbewegung in Richtung 16,00-16,29 EUR möglich. Zur Aufhellung der technischen Ausgangslage bedürfte es nun jedoch eines nachhaltigen Anstiegs über die darüber befindliche Hürde bei aktuell 16,59-16,77 EUR per Tagesschluss. Darunter ist eine Fortsetzung des Kursabschwungs in Richtung zunächst 14,98 EUR und 14,63/14,72 EUR zu favorisieren. Weitere Unterstützungsbereiche lauten 13,69 EUR und 12,58 EUR.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

