Lufthansa: Trendumkehr schon bald möglich!

Insgesamt verlor die Lufthansa-Aktie seit ihren Verlaufshochs aus Ende 2017 bei 31,26 Euro über 66 Prozent an Wert und fiel dabei knapp in den runden Bereich von 10,00 Euro zurück. Zuletzt verstärkte sich der Ausverkauf noch einmal, allerdings sollte sich der Blick auf den langfristigen Kursverlauf seit mindestens 2001 richten. Seitdem lässt sich nämlich eine grobe Seitwärtsphase zwischen den Kursmarken von 8,00 und 20,50 Euro auf der Oberseite mit einem Ausreißer in 2017 feststellen. Aktuell steuert das Wertpapier den unteren Bereich der langfristigen Handelsspanne an und dürfte dort vorläufig Halt finden. Hieraus könnte sogar nach einer erfolgreichen Stabilisierungsphase ein Trendwechsel hervorgehen und den arg gebeutelten Investoren etwas Luft zum Aufatmen verschaffen.

Trendwendepunkt 8 EUR

Nach aktueller Einschätzung ist die Lage bei der Lufthansa-Aktie fortlaufend als trüb einzustufen, weitere Abschläge mindestens auf 10,00 Euro, darunter auf glatt 8,00 Euro sollten in den kommenden Tagen durchaus noch eingeplant werden. Ab diesem Niveau allerdings dürfte sich deutliche Gegenwehr breitmachen, zumal auch die wichtigsten deutschen Indizes langsam auf mittelfristige Unterstützungsniveaus treffen dürften. Gelingt es demnach um 8,00 Euro oder sogar früher eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, können vorsichtige Long-Positionen auf Sicht von nur wenigen Tagen durchaus eingegangen werden. Dabei stellen die Zwischenhochs aus 2016 um 13,19 Euro eine erste mögliche Zielmarke dar. Hierfür können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6RHQ vormerken. Da die Volatilität an den Märkten derzeit extrem groß ist und damit viel Angst verbunden ist, sollten kurzfristige Ausreißer auf die Verlaufstiefs aus 2003 um 7,25 Euro noch zwingend einkalkuliert werden. Bei einem Bruch dieser Marke wird es für die Kranich-Airline jedoch wirklich eng werden.

Lufthansa (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,21 // 11,52 // 12,00 // 12,58 // 13,00 // 13,19 Euro Unterstützungen: 10,50 // 10,24 // 10,00 // 9,81 // 9,27 // 9,10 Euro

Fazit

Den genauen Trendwendepunkt lässt sich bei der Lufthansa-Aktie nicht exakt bestimmen, dies könnte bereits das Niveau um 10,00 Euro oder sogar 9,10 Euro werden. Spätestens ab 8,00 Euro muss allerdings eine Stabilisierungsphase einsetzen, die anschließend in einer potenziellen Erholungsbewegung zurück an 13,20 Euro münden könnte. Für diesen Fall können sich Investoren dann beispielsweise an dem Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6RHQ orientieren. Ziel des Scheins läge bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee bei 5,23 Euro. Eine Verlustbegrenzung muss erst noch dem zu erwartenden Boden angepasst werden. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt über das vorgestellte Zertifikat bis zu 90 Prozent. Dass hier mit dem Feuer gespielt wird, muss nicht erwähnt werden, entsprechend sind kleinere Handelsgrößen zu favorisieren.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC6RHQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,57 - 2,77 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 8,0062 Euro Basiswert: Lufthansa KO-Schwelle: 8,0062 Euro akt. Kurs Basiswert: 10,53 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,23 Euro Hebel: 3,8 Kurschance: + 90 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.