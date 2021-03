Lufthansa und Schenker starten erste CO2-neutrale Frachtroute nach China

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Lufthansa und die Bahn-Speditionstochter Schenker wollen die erste reguläre klimaneutrale Frachtroute aufbauen.

Am Donnerstag soll die wöchentliche Verbindung zwischen Frankfurt und Shanghai starten, wie ein Schenker-Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Dabei wird Treibstoff aus Biomasse wie Pflanzenresten oder gebrauchten Speiseölen eingesetzt. Da Flugzeuge damit derzeit nur zu einem kleinen Prozentsatz betankt werden können, wird als Ausgleich die gesamte eigentlich für den Flug nötige Treibstoffmenge in einem Tanklager bereitgestellt. Sie kann dann wiederum für weitere klimafreundlichere Flüge genutzt werden. Schenker-Vorstandschef Jochen Thewes nannte die Verbindung einen Anfang. "Nun müssen Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen, um mehr Kapazitäten für regenerative Kraftstoffe und sauberes Fliegen zu schaffen."

Der Flugverkehr gilt als Problemfeld beim Wandel hin zu klimafreundlichem Verkehr, da eine Elektrifizierung hier keine Lösung ist. Künftig soll auch weniger auf Biomasse sondern auf "Power to Liquid" gesetzt werden. Dabei wird mit Wind- oder Solarstrom etwa Wasserstoff oder Methanol erzeugt. Das Verfahren wird aber noch nicht industriell eingesetzt, der Kraftstoff wäre derzeit noch zehnmal so teuer wie herkömmliches Kerosin.

Aber auch der aus Biomasse gewonnene Kraftstoff ist laut Schenker noch etwa dreimal teurer, entsprechend müssen klimabewusste Kunden für Transporte auch mehr zahlen. Genutzt werde die erste Verbindung laut Schenker von mehreren Autoherstellern sowie dem Chemie- und Pharmaunternehmen Merck.

Da auch bei der Herstellung des Treibstoffs noch eine geringe Menge CO2 frei wird, soll diese durch ein Aufforstungsprojekt in Mittelamerika kompensiert werden.