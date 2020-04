Lufthansa verlängert Krisen-Flugplan bis Ende Mai

Berlin (Reuters) - Die Lufthansa verlängert wegen der Corona-Krise ihren eingeschränkten Flugplan bis zum 31. Mai.

Ursprünglich war das bereits stark verringerte Flugprogramm nur bis zum 17. Mai gültig. "Ab heute werden die weiteren Streichungen sukzessive umgesetzt und Fluggäste über die Änderungen informiert", teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Töchter Austrian und Brussels Airlines lassen ihre Flotten demnach bis Ende Mai komplett am Boden. Zuletzt transportierte die Lufthansa nur noch ein Prozent der Passagiere im Vorjahresvergleich. Für die Fluggäste gelte ab Montag die Pflicht, an Bord während der gesamten Reise eine Mund-Nasen-Bedeckung zum Gesundheitsschutz zu tragen.

Fluggäste, deren Flüge abgesagt worden sind oder die ihren Flug nicht wahrnehmen konnten, können laut Lufthansa ihr Ticket behalten und bis 31. August 2020 eine Umbuchung auf ein neues Reisedatum – bis spätestens 30. April 2021 – und gegebenenfalls ein neues Reiseziel vornehmen. Die Lufthansa hat wegen der Virus-Pandemie im ersten Quartal bereits einen Milliardenverlust eingeflogen und verhandelt zum Überleben derzeit über staatliche Hilfen mehrerer Länder.