Lufthansa verteilt Aufgaben im Vorstand neu

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausscheiden von zwei Vorstandsmitgliedern ordnet die Lufthansa ihre Führungsaufgaben neu.

Das Ressort "Finanzwesen & IT" werde nach dem Abschied von Thorsten Dirks nicht nachbesetzt, die Aufgaben würden auf die verbliebenen Vorstandsmitglieder verteilt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des früheren Finanzvorstands Ulrik Svensson im April werde Vorstandschef Carsten Spohr bis auf weiteres auch die Verantwortung für die Finanzfunktionen übernehmen. In den kommenden Monaten solle die Position des Finanzchefs aber wiederbesetzt werden.