LUFTHANSA - War´s das schon?

Im Dax gehörte die Lufthansa-Aktie gestern zu den schwächsten Werten, was jedoch auch daran liegt, dass diese momentan allgemein sehr volatil unterwegs ist. Anscheinend haben die Bullen in den letzten Wochen versucht aufzuholen, denn bis in den Mai hinein zeigte das Chartbild von Lufthansa relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Mitte Mai stand man sogar kurz davor, noch einmal auf ein neues Jahrestief zurückzufallen. Zu dieser Zeit notierte der Dax schon wieder deutlich höher.

Wie aber bereits geschrieben, gaben die Käufer dann auch in der Lufthansa-Aktie Gas. Innerhalb eines halben Monats zog der Aktienkurs ca. 75 % an und erst am EMA 200 kam es in dieser Woche zu größeren Gewinnmitnahmen. Diese gipfelten gestern im Ausverkauf von mehr als 10 %. Heute hingegen ist die Aktie schon wieder positiv unterwegs und kann sogar das gestrige Tageshoch überwinden. Sofern wir diese Situation bis heute Abend zur Schlussglocke halten, gewinnt der Preisbereich bei 9,75-9,50 EUR als Unterstützung an Bedeutung. Im besten Fall bleiben die Kurse oberhalb dessen und die Bullen starten einen neuen Anlauf auf den EMA 200.

Problematischer könnte es für die Käufer jedoch werden, sollte der angesprochene Supportbereich bis hin zu 9,50 EUR bärisch gebrochen werden. Dies hinterließe ein kurzfristiges Verkaufssignal und mit diesem könnten die Kurse auf 8,50 EUR bis ca. 7,80 EUR zurückfallen. Dort trifft man auf mögliche Unterstützungen, die sich letztlich bis zum Jahrestief knapp oberhalb von 7 EUR hinziehen.

