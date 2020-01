Lufthansa will 4500 Mitarbeiter einstellen - Flugbegleiter gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz seien 2020 mehr als 4500 Einstellungen geplant, teilte die Airline am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gehe es um Nachbesetzungen offener Stellen und teils auch um den Aufbau von Jobs. Rund 3000 der Neueinstellungen entfallen auf Deutschland.

Der Großteil der neuen Beschäftigten soll mit 2500 Menschen am Boden zum Einsatz kommen. Deutschlands größte Airline sucht etwa IT-Spezialisten und Fachkräfte in der Administration händeringend. Zudem sollen knapp 1300 Flugbegleiter eingestellt werden. Dabei liege der Fokus der Ausbildung auf dem Drehkreuz München.

Die Lufthansa-Gruppe beschäftigt inklusive ihrer Tochter-Airlines rund 138 000 Mitarbeiter, davon rund 34 000 Flugbegleiter. Der Löwenanteil der Neueinstellungen betrifft die Lufthansa-Kernmarke, wie es weiter hieß. Hingegen gelte bei Brussels Airlines, der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo und der defizitären Billigtochter Eurowings wegen Sparmaßnahmen ein Einstellungsstopp. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines werde zudem ihre Personaldecke verkleinern. Lufthansa war zuletzt auch wegen mehrtägiger Streiks der Flugbegleitergewerkschaft Ufo unter Druck geraten./als/DP/nas