Luftwaffe mit Corona-Flügen nach Litauen und Italien

BERLIN (dpa-AFX) - Sechs mit dem Coronavirus infizierte deutsche Soldaten werden von der Luftwaffe aus Litauen zurück nach Deutschland geflogen. Die Maschine, ein Airbus A310, war am Freitag schon auf dem Rückflug aus der Hauptstadt Vilnius nach Köln, wie ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin sagte. Die Soldaten zeigten keine schweren Symptome. Im Zuge des verstärkten Schutzes der Nato-Ostflanke führt die Bundeswehr in Litauen mit rund 450 Soldaten einen multinationalen Gefechtsverband auf dem Militärstützpunkt Rukla.

Außerdem landete am Freitag der Airbus A310 MedEvac, die Spezialversion zum Flugtransport von Intensiv-Patienten, erneut in der norditalienischen Stadt Bergamo. Dort war der Plan, sechs weitere schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach Deutschland auszufliegen, wie der Sprecher sagte. Beim letzten Flug hatten sich zwei von sechs Patienten als nicht transportfähig erwiesen. Nach dpa-Informationen sollen die Patienten des Flugs vom Freitag in Rheinland-Pfalz weiter behandelt werden./cn/DP/fba