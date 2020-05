Luisa Neubauer: Autoprämie ist 'maximal unverantwortliche Idee'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem "Autogipfel" im Kanzleramt hat Klimaaktivistin Luisa Neubauer eine Autoprämie als unverantwortlich abgelehnt. "Der Autogipfel ist jetzt ein Richtungsgipfel, der offen legt, wie ernst der Kanzlerin eine klimaverträgliche, nachhaltige und gerechte Coronapolitik tatsächlich ist", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Eine Autoprämie, wie der Branchenverband VDA sie fordere, sei eine "maximal unverantwortliche Idee - ökologisch, aber auch ökonomisch". Eine Entscheidung für die Prämie könne nur fallen, "wenn die Bundesregierung sich von ihrer Verantwortung von jungen und zukünftigen Generationen verabschiedet", sagte Neubauer.

Bundesregierung und Vertreter der Branche wollen am Dienstag über die angespannte Lage der Autobauer und Zulieferer beraten. Zur Debatte stehen unter anderem neue Kaufanreize - nach der Finanzkrise 2009 hatte es eine "Abwrackprämie" gegeben.

Die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer sagte, die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man Krisen ernst nehmen könne, wenn man wirklich wolle. "Damit ändert sich die Ausgangslage für die Klimapolitik", sagte sie. Ausreden, das Pariser Klima-Abkommen zu verpassen, gebe es nicht mehr. Man könne Menschen, die durch Corona in echte Not gerieten, nicht erklären, dass Konzerne, die zuletzt milliardenschwere Umsätze eingefahren hätten und "dicke Dividenden" verteilten, Steuergelder ohne verbindliche Klimaauflagen bekommen sollten.

"Wem die Jobs wirklich am Herzen liegen, der sorgt dafür, dass die Industrien in Deutschland krisenfest und zukunftssicher werden und sich an die Spielregeln des 21. Jahrhunderts halten", sagte Neubauer. Ziel der Regierung müsse eine "echte Mobilitätstransformation" und der Abschied von fossilen Brennstoffen bis 2035 sein. Fridays for Future werde am Dienstag bei Volkswagen in Wolfsburg demonstrieren sowie in Berlin, bei BMW in München und bei Audi in Ingolstadt./ted/DP/zb