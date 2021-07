Lukaschenko droht mit Stopp von EU-Warentransit nach Osten

Kiew (Reuters) - Als Reaktion auf Sanktionen droht der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko der Europäischen Union (EU) mit einem Stopp des Warentransits nach Osten.

Zuerst könne der belarussische Markt geschlossen werden, sagte er am Dienstag. Und danach könne es keinen Warenverkehr mehr über Belarus nach Russland und China geben. Genau so müsse man die Deutschen behandeln. "Sollen sie doch ihre Waren über Finnland nach Russland und China bringen. Oder auch über die Ukraine," ergänzte er. Lukaschenko nannte weder einen Zeitpunkt für eine solche Maßnahme noch die Länder, die über Deutschland hinaus betroffen sein könnten. Der belarussische Ministerpräsident Roman Golowtschenko sagte, dass sich seine Regierung "das Verhalten der europäischen Partner anschauen und angemessene Maßnahmen ergreifen" werde, die der heimischen Konjunktur nicht schadeten.

Die EU hatte Ende Juni neue Sanktionen gegen Belarus verhängt, die vor allem auf die Wirtschaft des Landes zielen. Sie reagierte mit ihrem Vorgehen auf den Vorwurf von wiederholten Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung in Minsk. Ihren Ausgangspunkt hatte die Entwicklung bei der Präsidentenwahl im August 2020 genommen, als der seit 1994 autoritär regierende Lukaschenko den Sieg für sich beanspruchte. Die Opposition in Belarus wie auch die EU erkannten das Ergebnis nicht an. Weiter angeheizt wurde der Streit durch einen Vorfall vom 23. Mai, bei dem ein Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius von einem belarussischen Kampfjet wegen einer angeblichen Bombendrohung abgefangen und nach Minsk zur Landung umgeleitet wurde. Der an Bord sitzende belarussische Oppositionelle Roman Protassewitsch wurde anschließend festgenommen.