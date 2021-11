Lukaschenko - Fordern Migranten zur Heimreise auf

Moskau (Reuters) - Belarus versucht nach den Worten von Präsident Alexander Lukaschenko die Flüchtlinge im Grenzgebiet zu Polen von einer Heimreise zu überzeugen, dies aber erfolglos.

Die amtliche Nachrichtenagentur Belta zitierte Lukaschenko am Montag zudem mit der Warnung, dass sein Land im Fall weiterer Sanktionen der Europäischen Union reagieren werde. Tausende Migranten aus Krisengebieten in Nahost und Afrika sind nach Belarus gereist, um von dort in die EU zu gelangen. Sie sitzen nun an der Grenze zu Polen und Litauen fest bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bislang sind mindestens acht Menschen im Grenzgebiet gestorben. Die EU wirft Lukaschenko vor, die Migranten in sein Land gebracht zu haben und dann weiter in die EU schleusen zu wollen als Reaktion auf bereits bestehende Sanktionen. In Brüssel beraten am Montag die EU-Außenminister über das weitere Vorgehen.