Lukaschenko-Gegnerin Kolesnikowa zu elf Jahren Haft verurteilt

Kiew (Reuters) - In Belarus ist die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa wegen ihrer Rolle bei den Massenprotesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

Dies berichteten am Montag die staatliche Nachrichtenagentur Belta und die belarussische Opposition. Der Regierungskritiker und Anwalt Maxim Snak erhielt eine zehnjährige Haftstrafe. Kolesnikowa und Snak waren wegen des Versuchs der illegalen Machtergreifung und Extremismus angeklagt. Beide bestreiten ein Fehlverhalten. Das Auswärtige Amt nannte die Urteile ein "Sinnbild für das rücksichtslose Vorgehen" der Regierung von Lukaschenko und bekräftigte die Forderung der Bundesregierung nach einer sofortigen Freilassung aller politischen Gefangenen.

Der Prozess lief den Angaben zufolge aus Gründen der nationalen Sicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dutzende Menschen versammelten sich am Montag vor dem Gerichtsgebäude. Aufnahmen des Senders Sputnik Belarus zeigten die beiden Beschuldigten vor dem Urteil in einer Art Glaskäfig. Die 39-jährige Kolesnikowa hob ihre mit Handschellen gefesselten Hände, um ihr Markenzeichen - ein Herz - zu formen, und lächelte in die Kameras. "Maria und Maxim sind die Helden der Belarussen. Das Regime will, dass wir sie zerquetscht und erschöpft sehen. Aber sieh mal – sie lächeln und tanzen", twitterte die im Exil lebende Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja. "Sie wissen – wir werden sie viel früher als nach diesen elf Jahren entlassen."

Kolesnikowa spielte eine Schlüsselrolle bei den Kundgebungen gegen den Ausgang der Wahl in Belarus vom August 2020 in Belarus. Zehntausende Menschen protestierten gegen Lukaschenko, dem sie Wahlmanipulation vorwerfen. Die umstrittene Wahl, die unter anderem von der Europäischen Union nicht anerkannt wird, hat der seit 1994 autoritär regierende Amtsinhaber Lukaschenko nach Angaben der Wahlkommission gewonnen. Dies löste Massenproteste und zahlreiche Festnahmen von Oppositionellen aus.

Die Beziehungen zwischen der EU und Belarus haben sich seitdem deutlich verschlechtert. Russland hat sich auf die Seite Lukaschenkos gestellt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte am Montag, die Verurteilten setzten sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ein. Sie könnten sich der Solidarität der Bundesregierung sicher sein. Die Urteile seien "ungerechtfertigt" und zeigten die Instrumentalisierung der Justiz durch die Regierung.