Lukaschenko macht Minsker Polizeichef zum neuen Innenminister

Moskau (Reuters) - Der umstrittene belarussische Präsident Alexander Lukaschenko holt den Polizeichef von Minsk in sein Kabinett.

Ivan Kubrakow, der die Einsätze gegen die Anti-Regierungs-Demonstranten in der Hauptstadt in den vergangenen fast zwölf Wochen leitete, wurde am Donnerstag zum neuen Innenminister ernannt. Der bisherige Inhaber des Postens, Juri Karajew, sowie der jahrelange Chef der Sicherheitspolizei, Walery Wakultschik, und der ehemalige stellvertretende Innenminister Alexander Barsukow werden zudem künftig als Präsidentenberater und Aufseher in westliche Landesteile an den Grenzen zu diversen Nato-Staaten entsandt.

In Belarus kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos am 9. August regelmäßig zu Massenprotesten. Die Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor, was er zurückweist. Mehr als 16.000 Menschen wurden festgenommen. Ermittler der Vereinten Nationen haben über Schläge und Folter berichtet. Der scheidende Innenminister Karajew hat dies dementiert und die belarussische Polizei als eine der humansten Polizeikräfte auf der Welt bezeichnet.