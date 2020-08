Lukaschenko will gegen Koordinierungsrat der Opposition vorgehen

MINSK (dpa-AFX) - Der Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus (Weißrussland) will gegen den neu geschaffenen Koordinierungsrat der Opposition vorgehen. "Ich will daran erinnern: Die Schaffung von alternativen, parallelen und sonstigen Gremien mit dem Ziel der Machtergreifung wird mit dem Gesetz bestraft", sagte Lukaschenko am Mittwoch der Staatsagentur Belta zufolge.

Die Opposition unter der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja hatte sich nach der umstrittenen Wahl zu einem Rat zusammengeschlossen, um nach eigenen Angaben einen friedlichen Machttransfer vorzubereiten. Unter den Mitgliedern sind auch die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch und der Chef des Menschenrechtszentrums Wesna, Ales Beljazki.

Die Belarussen sollten sich nicht an der Opposition orientieren, sagte Lukaschenko. Er verglich die neue Bewegung mit der "Schwarzen Hundert", also rechtsextremen und nationalistischen Organisationen im Russischen Zarenreich. Die Opposition reagierte zunächst gelassen auf die verbalen Drohungen Lukaschenkos. "Es ist ein Versuch, die Gesellschaft einzuschüchtern", sagte Anton Rodnenkow vom Koordinierungsrat. Am Mittwochabend soll wie geplant die erste Sitzung des Rates stattfinden, hieß es./thc/DP/stw