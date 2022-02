Luko stärkt Pricing-Verfahren mit Akur8

Luko und Akur8 haben eine Kooperation initiiert, um das Preisbildungsverfahren von Luko zu optimieren. Durch diese Allianz mit dem ersten französischen Neo-Versicherungsunternehmen festigt Akur8 seine solide Position auf dem heimischen Markt und konsolidiert seine Stellung innerhalb des Insurtech-Ökosystems in Frankreich und international.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005002/de/

Die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelte Lösung von Akur8 verbessert die Pricing-Verfahren für diesen Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer transparenten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie automatisiert. Zu den wichtigsten Vorteilen für Versicherer zählen eine verbesserte Vorhersageleistung, Geschwindigkeit und Präzision für eine höhere Marktreaktivität und unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäft – und dies bei voller Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Das 2018 gegründete Unternehmen Luko ist kein gewöhnlicher Versicherer. Luko strebt an, über den einfachen Vertragsrahmen hinauszugehen und die Versicherung von einem reaktionsbasierten zu einem präventionsbasierten Modell weiterzuentwickeln, das auf selbst entwickelten Technologien basiert. Das transparente und solidarische Vergütungsmodell von Luko ist in Frankreich einzigartig und stellt den Versicherungskunden in den Mittelpunkt. Dank dieser starken Marktstellung ist Luko heute das am schnellsten wachsende Insurtech-Unternehmen Europas und mit über 200.000 Versicherungsnehmern das führende Neo-Versicherungsunternehmen in Frankreich. Der Neo-Versicherer hat die besten Partner gewonnen, und mit der Wahl von Akur8 für die Unterstützung seines Pricing-Verfahrens unterstreicht Luko seine Anstrengungen für Exzellenz und Transparenz. Dank Akur8 wird Luko von einem schnelleren und anspruchsvolleren Pricing-Verfahren profitieren und gleichzeitig die uneingeschränkte Kontrolle über seine Risikomodelle behalten.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Luko! Wir teilen wichtige gemeinsame Werte, allen voran eine umfassende Transparenz, und sind besonders stolz darauf, unseren Beitrag für das von Luko angebotene Modell leisten zu können“, berichtet Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

„Luko ist ein schnell wachsendes europäisches Insurtech-Unternehmen. Diese neue Allianz stärkt die Position von Akur8 als führende Pricing-Lösung auf dem Markt. Ein weiteres Mal zeigt diese Zusammenarbeit die Fähigkeit von Akur8, alle Versicherer bei der Optimierung ihrer Preisbildung zu unterstützen – ganz gleich, ob es sich um herkömmliche Akteure oder innovative Insurtechs handelt“, kommentiert Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

„Wir bei Luko wollen Versicherungen einfacher, sinnvoller und transparenter machen. Dies kann durch ein effizientes und transparentes Underwriting-Verfahren mit einer kürzeren Time-to-Market erreicht werden, um sich schnell an wechselnde Marktbedingungen und unsere Versicherungsnehmer anzupassen. Mein Team ist begeistert von der Pricing-Lösung von Akur8, die all diese Elemente kombiniert und unser Know-how in den Vordergrund stellt“, so Julien Gigoi, Chief Actuary bei Luko.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisgestaltung durch transparente künstliche Intelligenz. Akur8 entwickelte eine einzigartige KI-gestützte Pricing-Lösung zur Automatisierung der Modellierung für Versicherungsgesellschaften, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die die Welten von Machine Learning und Versicherungen zusammenführt.

Über Luko

Luko erfindet die Wohngebäudeversicherung und Heimdienstleistungen neu und setzt durch einen proaktiven und präventiven Ansatz den Schwerpunkt auf soziale Verantwortung und Technologie. Als B-Corp-zertifiziertes Unternehmen mit dem besten Kundenservice innerhalb seiner Kategorie ist Luko mit über 200.000 Versicherten die erste „Neo-Hausversicherung“ in Frankreich.

Das 2018 in Paris gegründete Unternehmen Luko transformiert das Image von Versicherungen, um ein wirklich positives Erlebnis zu schaffen. Die gemeinsamen Gründer Raphaël Vullierme (CEO) und Benoît Bourdel (CTO) haben ihr Know-how zusammengeführt, um ein Unternehmen mit positiver Wirkung aufzubauen. Durch seine einzigartige Mischung aus Technologie, Transparenz und sozialer Verantwortung bringt Luko durch sein Giveback-Programm seine Interessen mit denen seiner Versicherungskunden in Einklang und verpflichtet sich dazu, überschüssige Prämien an Vereinigungen nach Wahl der Versicherungsnehmer zu spenden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005002/de/

Medienkontakt

Für Akur8

Anne-Laure Klein

+33 (0)6 63 79 44 74

anne-laure.klein@akur8.com

Für Luko

Léa Joussaume

+33 (0)6 03 82 18 05

lea@luko.eu