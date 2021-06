Lukoil beschließt Dividende

Der russische Öl- und Gaskonzern Lukoil PJSC (ISIN: US69343P1057) hat am Donnerstag seine Aktionärsversammlung in Moskau abgehalten. Dabei wurde die Zahlung einer Schlussdividende in Höhe von 213 Rubel (ca. 2,46 Euro) je Aktie für das Jahr 2020 beschlossen.

Lukoil zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Zusammen mit der Zwischendividende (46 Rubel), die bereits bezahlt wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2020 damit insgesamt 259 Rubel (ca. 3 Euro). Im Vorjahr wurden insgesamt 542 Rubel ausgeschüttet. Russlands zweitgrößter Ölproduzent erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von umgerechnet rund 21,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,3 Mrd. Euro). Der Gewinn lag bei umgerechnet rund 1,82 Mrd. Euro nach einem Verlust von umgerechnet rund 0,53 Mrd. Euro im Vorjahr. Redaktion MyDividends.de