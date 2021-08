LUKOIl - Mir ist im Chart etwas aufgefallen

LUKOIL PJSC - WKN: A1420E - ISIN: US69343P1057 - Kurs: 74,400 € (L&S)

Schauen Sie sich selbst den Chart an. Der EMA100 ist grün eingeblendet. Es sind rund 10 Dips seit Jahresbeginn zu sehen, die alle im Bereich der gleitenden Durchschnittslinie aufgefangen wurden. Aufwärtsbewegungen lassen sich entweder mit Trendlinien nach unten abgrenzen und definieren oder mit gleitenden Durchschnitten. Lukoil ist in der aktuellen Marktphase ein EMA-Play.

Ich bewerte die in Euro notierende Lukoil technisch. Aktien wie Samsung, Sony, Lukoil, Tatneft, Gazprom, Rio Tinto, etc. lassen sich in Euro am deutschen Markt handeln und in Euro technisch bewerten.

Wenn man genau hinschaut, müht sich die Aufwärtsbewegung seit 9. März dieses Jahres mit einer Barriere bei 72,40 EUR ab. Diese Trendlinie hat eine mustertechnische Bedeutung und somit eine mittelfristig richtungsweisende und richtungsentscheidende Funktion. Solange Lukoil das Preisniveau von 69,30 EUR verteidigt, ist die mittelfristige Aufwärtsbewegung intakt und eine Fortsetzung nach oben wahrscheinlich. Bei 81,00 , 85,00 und 90,30 EUR liegen weitere charttechnische Barrieren im Markt, die den Anstieg aufhalten können.

Das ist so einfach - Jeder User kann das rasch selbst umsetzenIhr Consorsdepot, Ihr Flatexdepot, Ihr Comdirectdepot, etc. traden Sie mit nur einem Klick Umschaltung aus einer Plattform: Nämlich Guidants. Mit diesem Link kommen Sie in die Broker-Übersicht. Das Traden via Guidants führt zu keinerlei Zusatzkosten! Einfach mal ausprobieren. Mit dem Schlüssel-Symbol können Sie eine Session-TAN aktivieren, was das Trading sehr erleichtert. Also eine TAN pro Tag. Sie kennen die App noch nicht? Dann geht es hier entlang

LUKOIL PJSCLUKOIL PJSC2

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)