Lust auf Rendite von 219 %? Wall Street empfiehlt diese Wachtumsaktie

Obwohl die breiten Börsenindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 in der Nähe ihrer Allzeithochs stehen, hinken einzelne Technologiewerte hinterher. Für Anleger, die etwas Geld übrig haben, gibt es einige verlockende Möglichkeiten.

C3.ai ist ein Entwickler von künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen, der alles von fertigen Lösungen bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen an acht der größten Branchen der Welt verkauft. Für Unternehmen, die keine eigene KI entwickeln können, schließt C3.ai die Lücke.

Die Aktie des Unternehmens wird derzeit zu 38,25 US-Dollar gehandelt. Doch eine Wall-Street-Firma ist der Meinung, dass sie um 219 % auf 122 US-Dollar steigen könnte. Warum?

Nicht alle Unternehmen können die Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzen, indem sie die Technologie selbst entwickeln. Wie soll es zum Beispiel einem Öl- und Gasriesen gelingen, Talente anzuwerben, wenn diese hochqualifizierten Programmierer stattdessen für Technologiegiganten arbeiten können?

KI hat jedoch das Potenzial, die Kohlendioxidemissionen durch Verbesserung der Effizienz zu senken, und verfügt über Vorhersagefähigkeiten, mit denen Anlagenausfälle erkannt werden können, bevor sie katastrophale Folgen haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Öl- und Gasindustrie 35 % des Umsatzes von C3.ai ausmacht, und ein Branchenführer hat die Beziehung noch einen Schritt weitergeführt.

Baker Hughes hat mit C3.ai zusammengearbeitet, um eine ganze Reihe von KI-Anwendungen speziell für Öl- und Gasunternehmen zu entwickeln. Das Projekt trägt den Namen BHC3.ai und hat zu langfristigen Verträgen mit Kunden wie Royal Dutch Shell geführt.

Aber auch als Technologieunternehmen beeindruckt C3.ai seine Mitbewerber. Es entwickelt KI-Anwendungen in Zusammenarbeit mit den Cloud-Computing-Abteilungen von Technologiekonzernen wie Microsoft und Alphabet Google. Ziel ist es, KI-gesteuerte Lösungen für die Fertigungs-, Gesundheits- und Finanzdienstleistungsbranche (u. a.) bereitzustellen, um sie in die Zukunft zu führen.

Die Anleger waren mit dem Wachstum von C3.ai seit dem Börsengang im Dezember 2020 nicht übermäßig zufrieden. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten verzeichnet das Unternehmen jedoch einen raschen Anstieg der Neukundenzahlen und eine anschließende Beschleunigung des Umsatzwachstums.

Kennzahl Geschäftsjahr 2019 Geschäftsjahr 2022 (Q1) durchschnittliches Umsatzwachstum Kunden 21 98 98 %

In der Regel benötigt das Unternehmen bis zu sechs Monate, um eine KI-Anwendung an einen Kunden zu liefern, nachdem der Projektumfang festgelegt wurde. Das Umsatzwachstum kann daher hinter dem Kundenwachstum zurückbleiben, und der oben beschriebene Anstieg der Kundenzahlen deutet darauf hin, dass die nächsten Quartale recht stark ausfallen könnten.

Die Analysten sind auf jeden Fall dieser Meinung und gehen davon aus, dass C3.ai im Geschäftsjahr 2022 zum ersten Mal einen Jahresumsatz von 200 Mio. US-Dollar erzielen wird.

Kennzahl Geschäftsjahr 2019 Geschäftsjahr 2022 (geschätzt) durchschnittliches Umsatzwachstum Umsatz 92 Mio. US-Dollar 246 Mio. US-Dollar 38 %

Es wird erwartet, dass der Markt für künstliche Intelligenz bis 2028 auf 360 Mrd. US-Dollar (jährlich) anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 33 % ab 2021 entspricht. Da der Umsatz von C3.ai schneller wächst als dieser Wert, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen mit der Zeit einen größeren Anteil an diesem Markt erobern wird.

C3.ai verfügt jedoch bereits über die größte KI-Fläche in der gesamten Branche und erstellt täglich 1,7 Milliarden Vorhersagen für 24,4 Billionen Datenelemente. Die Vielfalt der Bereiche, in denen diese Vorhersagen gemacht werden, könnte das Unternehmen auch von zukünftigen Konkurrenten abheben, die einen engeren Ansatz verfolgen, da C3.ai eine Präsenz in den Bereichen Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften aufgebaut hat, um nur einige zu nennen.

Die Wall-Street-Analysten Needham nennen für die C3.ai-Aktie ein 12- bis 18-monatiges Kursziel von 122 US-Dollar pro Aktie, das sie allerdings von 146 US-Dollar gesenkt haben. Das Unternehmen hat noch nicht bewiesen, dass es in der Lage ist, einen Gewinn zu erwirtschaften, und es könnte weiterhin Verluste machen, während es seine Größe ausbaut. Seine Bruttomarge von 78 % lässt ihm jedoch viel Spielraum für Wachstumsinvestitionen, da es bei Erreichen eines ausreichenden Umsatzniveaus seine Ausgaben senken kann, um den Anlegern Erträge zu liefern.

Aber dank einiger der größten Tech-Titanen der Welt als Partner könnte ein Aktienkurs von 122 US-Dollar langfristig sogar konservativ erscheinen.

