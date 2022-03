Luxemburg lockert massiv - Maskenpflicht fällt weitgehend

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Angesichts einer entspannten Corona-Lage will Luxemburg einen Großteil seiner Maßnahmen aufheben. Es werde keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen mehr geben in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei der Arbeit oder beim Sport, sagte Premierminister Xavier Bettel am Freitag. Auch in der Schule entfalle die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Lockerungen dienten dazu, das normale Leben zurückbringen, sagte Bettel. "Luxemburg hat die Omikron-Welle gut überstanden." Die Entwicklung der Zahlen und die Prognosen seien positiv.

Nur noch in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gelte die 3G-Reglung, nach der lediglich Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang haben. Dort sei auch die Maske weiter Pflicht, ebenso wie im öffentlichen Personennahverkehr. "Wir empfehlen aber weiterhin, vorsichtig zu sein", sagte Bettel. Auch ohne Maskenpflicht stehe es jedem frei, Maske zu tragen. "Wir geben Freiheiten zurück, setzen aber auch auf Eigenverantwortung." Denn noch sei die Pandemie nicht vorbei.

Der Gesetzestext solle in der nächsten Woche im Parlament beraten werde. Danach könnten die Lockerungen in Kraft treten. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, sagte der Premierminister nach der Sitzung des Regierungsrates.

Die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Luxemburg lag in vergangenen Kalenderwoche (21. bis 27. Februar) pro 100 000 Einwohner bei 736. Im Januar hatte der Wert bei gut 2400 gelegen./rtt/DP/stk