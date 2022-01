Luxusgüterkonzern Richemont glänzt im Weihnachtsgeschäft

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im Weihnachtsquartal glänzende Geschäfte gemacht.

Der Umsatz kletterte von Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Cartier-Schmuck sowie Uhren der Marken A. Lange & Söhne und IWC am Mittwoch mitteilte. Auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 zogen die Verkäufe kräftig um 36 Prozent an. Richemont erzielte in allen Geschäftsbereichen und Verkaufsregionen zweistellige Zuwachsraten.