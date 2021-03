LyondellBasell gibt Quartalsdividende bekannt

Das Chemieunternehmen LyondellBasell Industries NV (ISIN: NL0009434992, NYSE: LYB) zahlt seinen Aktionären am 15. März 2021 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie. Record date ist der 8. März 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 103,09 US-Dollar (Stand: 26. Februar 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 4,07 Prozent.

LyondellBasell mit Sitz in Rotterdam gehört weltweit zu den größten Unternehmen auf den Gebieten Polymere, Petrochemie und Kraftstoffe. Der Name des Konzerns resultierte aus der Fusion der Unternehmen Lyondell und Basell im Jahr 2008. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 7,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,18 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Januar berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 855 Mio. US-Dollar nach 612 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie des Unternehmens liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn mit 12,47 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von 34,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de