M&T Bank wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Die amerikanische M&T Bank Corporation (ISIN: US55261F1049, NYSE: MTB) zahlt ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 1,10 US-Dollar aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am 30. September 2021 (Record date: 1. September 2021).

Im November 2019 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 138,10 US-Dollar (Stand: 17. August 2021) bei 3,19 Prozent.

Die M&T Bank Corporation mit Sitz in Buffalo, New York, firmiert als Holding, unter deren Dach in erster Linie die M&T Bank vereinigt ist. Die Firma zählt zu den zwanzig größten Finanzholdings in den USA. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 458 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 241 Mio. US-Dollar), wie am 21. Juli berichtet wurde. Die M&T Bank (ursprünglich Manufacturers and Traders Bank) ist 1856 gegründet worden und betreibt rund 775 Filialen sowie rund 1.800 Geldautomaten (ATMs) in den USA.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 8,48 Prozent im Plus (Stand: 17. August 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 17,90 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de