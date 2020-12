M7 Group entscheidet sich für Hansen Customer Care and Billing, um Abrechnungsprozesse ins digitale Zeitalter zu bringen

Hansen Technologies freut sich, ein Produkt-Upgrade und einen Lizenz- und Supportvertrag über mehrere Jahre mit der M7 Group mit Hauptsitz in Luxemburg für Hansen CCB melden zu können. Damit möchte der führende europäische Pay-TV-Anbieter seine Abrechnungsprozesse konsolidieren und den Ansprüchen eines neuen, digitalen Zeitalters besser gerecht werden.

Hansen CCB ermöglicht Dienstanbietern, neue Geschäftsmöglichkeiten gewinnbringend zu nutzen, indem sie schnell attraktive Produkte für spezifische Zielmärkte einführen. Die skalierbare Kundenpflege- und Abrechnungslösung wurde speziell für die Anforderungen der derzeit führenden Pay-TV-Anbieter entwickelt und bietet die nötige Leistung, um neue Inhalte und OTT-Partnerservices schnell online einzuführen. Hansen CCB ist Teil der Create-Deliver-Engage Suite von Hansen für Kommunikations-Dienstanbieter (Communications Service Providers, CSPs).

Das Upgrade-Programm liefert eine vollständige Konsolidierung der drei Abrechnungsplattformen, die mehr als drei Millionen Abonnenten in acht Ländern unterstützen, auf einer Hansen CCB-Plattform. Die erste Phase des Programms wurde bereits erfolgreich abgeschlossen.

Hans Troelstra, Chief Executive Officer von M7 Group, kommentierte: „Wir bei M7 Group fokussieren stark auf die Bereitstellung von hervorragendem Service und einem optimalen Benutzererlebnis. Als langjähriger Partner wird Hansen weiterhin eine wichtige Rolle bei unserem Erfolg spielen. Mit dem neuen Hansen CCB-Upgrade sind wir besser aufgestellt, um weiterhin auf unseren Stärken aufzubauen und unsere Position in einem sich rasch verändernden Markt zu verbessern, während gleichzeitig Betriebsrisiken und laufende Kosten reduziert werden.“

Scott Weir, Chief Executive Officer, EMEA, Hansen Technologies, meinte: „Als in verschiedenen Regionen in Europa tätige Pay-TV-Anbieter benötigen Unternehmen wie M7 Group marktführende Abrechnungslösungen, die vielseitig sind und ermöglichen, dass ihre geschäftlichen Prozesse die Herausforderungen von morgen bestehen. Wir freuen uns, dass sich M7 Group für uns entschieden hat, und möchten unsere Beziehung in den kommenden Jahren weiter vertiefen und ausbauen und dadurch neue Marktgelegenheiten erschließen.“

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX:HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Über M7 Group

M7 Group SA mit Sitz in Luxemburg ist einer der größten Betreiber von satelliten- und IP-basierten TV-Plattformen in Europa. M7 Group ist in den einzelnen Ländern unter verschiedenen Markennamen tätig: CanalDigitaal und Online.nl in den Niederlanden, TV Vlaanderen in Flandern und TéléSAT im französischsprachigen Belgien, HD Austria in Österreich, Skylink für die Märkte Tschechien und Slowakei sowie Diveo in Deutschland. Alle Marken bieten speziell zugschnittene Pakete für Kunden, die an die Ortskultur und -sprache in diesen Ländern angepasst werden. Derzeit stellt M7 Group mehr als 3 Millionen Zuschauern Hunderte von satelliten- und IP-basierten Radio- und TV-Services in digitaler und HD-Qualität bereit. Seit 2011 bietet M7 Group Kunden in den Niederlanden und in Belgien auch Breitband- und Telefonie-Services. M7 Platform Services stellt Sendern durchgängige Verteilungslösungen für DTH, Kabel- und IPTV-Empfang bereit.

