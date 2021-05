Maas dringt auf Treffen Biden mit Putin

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas dringt auf ein baldiges Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsident Wladimir Putin.

"Es wäre außerordentlich wichtig, wenn es zu einem Gespräch kommen würde", sagte Maas am Mittwoch am Rande des G7-Außenministertreffens in London. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Biden Putin schon im Juni bei seinem geplanten Europa-Besuch treffen könnte.

Thema war auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken will noch am Mittwoch mit seinem ukrainischen Kollegen sprechen. Maas sagte, man sei mit den Partnern im sogenannten Normandie-Format (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland) im Gespräch, ob ein Treffen vor Juni sinnvoll sei, um über die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland zu sprechen. "Aber ob es in absehbarer Zeit zu einer Zusammenkunft kommt, kann ich nicht sagen", fügte er hinzu.