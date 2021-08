Maas erwartet noch am Dienstag US-Entscheid über Ende der Evakuierungen aus Kabul

Berlin (Reuters) - Die USA werden laut Bundesaußenminister Heiko Maas noch am Dienstag entscheiden, ob die Evakuierungen aus Afghanistan am 31. August enden werden.

Bei der Entscheidung müsse die Sicherheitslage vor Ort mitgedacht werden. "Es ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung", sagte Maas bei "Bild TV". Sollte das Mandat tatsächlich Ende des Monats auslaufen, bräuchten die Amerikaner vermutlich allein ein bis zwei Tage, um ihr eigenes Militär auszufliegen, entsprechend sei früher Schluss.

Maas zufolge hat die Bundeswehr bislang etwa 3800 schutzbedürftige Personen über den Flughafen in Kabul evakuieren können, darunter 351 deutsche Staatsbürger. Mit rund 100 weiteren Deutschen sei man im Kontakt. Es gehe darum, sie sicher zum Flughafen zu bringen. Insgesamt habe Deutschland über 10.000 Personen identifiziert, die nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan Schutz bräuchten, etwa ehemalige Helfer der Bundeswehr, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.

Der SPD-Politiker bekräftigte, Deutschland und andere Staaten hätten die Lage im Land falsch eingeschätzt. Maas steht deswegen - wenige Wochen vor der Bundestagswahl - massiv in der Kritik. Es gehe jetzt aber nicht um seine politische Zukunft. "Ich verschwende keine Sekunde und keine Gedanken im Moment daran." Er tue, was er jetzt noch tun könne. Auf Nachfrage ergänzte er aber: "Gehen Sie mal davon aus, dass auch ich meine Schlüsse daraus ziehen würde, was zurzeit geschieht und wie damit umzugehen ist und wie auch ich persönlich damit umgehe."