Maas - EU will mit Belarus-Sanktionen Schleuser treffen

Berlin (Reuters) - Die Europäische Union will mit den angekündigten Maßnahmen gegen Belarus die Schleuser direkt treffen.

"Die EU-Außenminister werden bei ihrem Treffen am Montag die Sanktionen auf Personen erweitern, die mittelbar oder unmittelbar diese Schleusungen unterstützen", sagte Außenminister Heiko Maas der "Rheinischen Post" laut Vorab-Bericht. Es werde sehr bald eine umfangreiche Liste von Einzelpersonen geben, die sanktioniert würden. Polen und andere europäische Staaten werfen der Regierung in Minsk vor, Migranten mit dem Versprechen an die Grenze zu Polen zulocken, von dort in die EU einwandern zu können.

Der SPD-Politiker betonte, man sei mit allen Fluggesellschaften im Gespräch, die Menschen nach Belarus transportierten. Auch dies zeige bereits Wirkung. So nehme beispielsweise Turkish Airlines auf ihren Flügen nach Minsk keine Staatsangehörigen aus Irak, Syrien und Jemen mehr mit. "Alle Airlines müssen wissen, wer sich der Mittäterschaft verbrecherischer Schleusungen schuldig macht, der wird mit Konsequenzen rechnen müssen, auch durch Sanktionen bei Überflugrechten oder Landegenehmigungen", kündigte Maas an.