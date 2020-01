Maas - Geschlossenheit der Europäer wichtig für diplomatische Erfolge in Nahost

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu einem geschlossenen Vorgehen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran aufgerufen.

"Einfluss nehmen können wir nur, wenn wir unser Gewicht gemeinsam in die Waagschale werfen", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Darum solle es beim Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel gehen: "Am Freitag wollen wir vor allem ein gemeinsames Vorgehen vereinbaren, um uns vor Ort für einen Abbau der Spannungen einzusetzen."

Prekär sei die Lage auch im Irak. "Vor allem Irak droht unter die Räder der amerikanisch-iranischen Konfrontation zu geraten - und damit die hart erkämpften Erfolge bei der Stabilisierung und der Bekämpfung des IS", so Maas mit Blick auf die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS).