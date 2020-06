Maas - Haben noch keine Details über geplanten US-Truppenabzug

Warschau (Reuters) - Die Bundesregierung hat nach den Worten von Außenminister Heiko Maas noch keine Details über einen Abzug von US-Truppen aus Deutschland erhalten.

Die Präsenz von US-Soldaten auf deutschem Territorium sei ein Schlüssel für die deutsche und die amerikanische Verteidigung, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Warschau.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend Pläne für einen Abzug von etwa 9500 in Deutschland stationierten Soldaten bestätigt. Das Truppenkontingent werde auf 25.000 reduziert. Erneut warf er Deutschland vor, den Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig in die Verteidigung einzuzahlen.