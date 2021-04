Maas in Afghanistan - Hoffnung auf friedlichen Bundeswehrabzug

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu einem Überraschungsbesuch in Afghanistan eingetroffen.

Am Donnerstag äußerte er in Kabul die Hoffnung, dass die radikalislamische Taliban den am 1. Mai beginnenden Abzug internationaler Soldaten nicht zu Anschlägen nutzen werde. "Es gibt hoffnungsvolle Signale", sagte Maas auf die Frage, ob die Gewalt dann zunehmen werde. Mit seinem Besuch wolle er der afghanischen Regierung auch klar machen, dass Deutschland zwar sein Militär abzieht, aber politisch und finanziell weiter Hilfe leisten werde. Dies gelte auch für den Aufbau der Armee und der Polizei, soweit dies möglich sei.

Maas wies den Vorwurf zurück, dass in den vergangenen 20 Jahren Anwesenheit internationaler Truppen und in Afghanistan nichts erreicht worden sei. Es gebe heute Bildungsangebote für alle, auch für Mädchen, sagte er. Es gebe mehr Rechte für Bürger, das Durchschnittseinkommen sei deutlich gestiegen. Er setze darauf, dass auch die Taliban kein Interesse daran haben könnten, dass Afghanistan wieder ins Chaos versinke.

Das Verteidigungsministerium möchte die Bundeswehr-Soldaten möglichst bis zum 4. Juli nach Deutschland zurückholen. Das Mandat der Bundeswehr sieht den Einsatz von bis zu 1300 deutschen Soldaten vor.