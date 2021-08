Maas kündigt für Dienstag zwei weitere Evakuierungsflüge an

Berlin (Reuters) - Die Rettung von Deutschen und afghanischen Helfern aus Kabul nimmt Fahrt auf.

"Unsere Evakuierungsaktion mit Unterstützung der Bundeswehr ist jetzt voll angelaufen", sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. "Dafür planen wir heute noch zwei weitere Evakuierungsflüge nach Kabul." Diese sollten die Menschen in die usbekische Hauptstadt Taschkent bringen.

"Die Lage am Flughafen hat sich Gott sei Dank stabilisiert." Im geschützten militärischen Teil befänden sich bereits weitere rund 100 Deutsche. "Wir werden weiter alles daran setzen, unsere Staatsangehörigen in Sicherheit zu bringen." Auch Ortskräfte wolle man ausfliegen, soweit die Lage das zulasse. In einer Maschine am Nachmittag habe man bereits 125 Menschen außer Landes geflogen. Darunter seien auch Afghanen und Menschen anderer Nationen gewesen.

Maas sagte, teils seien Menschen mit Hubschraubern der USA zum Flughafen gebracht worden. Die Taliban kontrollierten die Zugänge und ließen nur Ausländer durch. Man fordere die Deutschen daher auf, zum Airport zu kommen. Allerdings seien auch einige afghanische Ortskräfte durchgekommen. Man arbeite daran, den Weg für sie sicherer zu machen.

Beim EU-Außenministertreffen wolle man über eine gemeinsame Haltung zu den Taliban beraten. Deutschland sei bereit, den UN etwa bei der Hilfe für Flüchtlinge in Nachbarstaaten Afghanistans zu helfen. Aber auch hier wolle man eine europäische Antwort.