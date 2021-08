Maas legt Fünf-Punkte-Plan zu Afghanistan vor

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat einen Fünf-Punkte-Plan für eine Bewältigung der Afghanistan-Krise vorgestellt.

Erstens sei man mit der Türkei und den USA, aber auch den Taliban im Gespräch, ob der Flughafen Kabul nach dem 31. August auch zivil weiterbetrieben werden könne, um Menschen auszufliegen, sagte Maas am Montag. Zweitens spreche man mit den Nachbarstaaten Afghanistans, damit diese Flüchtlinge aufnehmen, die das Land auf dem Landweg verlassen. Dafür habe man 100 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem sollten deutsche Botschaften in den Nachbarstaaten Menschen schnell und unkompliziert Visa für eine Einreise nach Deutschland ausstellen. Viertes werde dort das Personal in den diplomatischen Vertretungen aufgestockt, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Fünftens werde das Programm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen um weitere zehn Millionen Euro erhöht.

"Die Lage um den Flughafen hat sich in den vergangenen Stunden jedoch weiter chaotisiert", sagte Maas. "Die Lage ist nach wie vor gefährlich. Aus diesem Grund empfehlen, wir nicht, sich auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben", bekräftigte er. Es sei nicht gewährleistet, dass die Menschen dann auch den inneren Ring des Flughafens betreten könnten. Dies erschwere die Evakuierungen, die man aber so lange wie möglich fortsetzen wolle. Zugleich betreibe man Vorsorge dafür, Menschen auch nach Ende der Evakuierungen helfen zu können.