Maas - Lukaschenko muss bitteren Preis zahlen

Berlin (Reuters) - Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs in Belarus und der Festnahme eines Oppositionellen fordert Bundesaußenminister Heiko Maas ernste Konsequenzen für Präsident Alexander Lukaschenko.

"Was Lukaschenko getan hat, ist an Niedertracht kaum zu überbieten", sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Es handele sich um eine Grenzüberschreitung, die die internationale Gemeinschaft nicht durchgehen lassen könne. "Jedem Diktator, der mit derlei Gedanken spielt, muss klargemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt." Details nannte Maas nicht. Maas würdige die jüngste Reaktion der EU als schnell und hart.

Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei ihrem Gipfel neue Sanktionen gegen Belarus angekündigt. "Unser Ziel bleibt es, bei all diesen Maßnahmen Lukaschenko und seinen Machtapparat zu treffen und nicht die Zivilgesellschaft, die genug unter diesem Regime bereits zu leiden hat", betonte Maas. Dabei handele es sich um eine Gratwanderung, die jetzt noch schwieriger werde. "Lukaschenko hält die eigene Bevölkerung in Geiselhaft und das schon über einen langen Zeitraum. Aber das wird uns nicht daran hindern, den Preis für diesen infamen Akt auch aufzuzeigen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte den Vorgang in Belarus als beispiellos und inakzeptabel. Sie forderte die sofortige Freilassung des inhaftierten Bloggers Roman Protassewitsch sowie seiner ebenfalls festgenommenen Partnerin.