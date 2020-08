Maas plädiert vor Moskau-Besuch für Dialog mit Russland

Berlin (Reuters) - Trotz erheblicher Differenzen hat Außenminister Heiko Mass für einen Dialog mit Russland plädiert.

"Nur unter Einbindung Moskaus bei wichtigen internationalen Themen werden wir Ergebnisse erzielen, die auch Bestand haben", sagte Maas am Dienstag vor einer Reise nach Moskau und Sankt Petersburg. "Das betrifft die Lage in der Ostukraine, in Libyen und in Syrien gleichermaßen." Auch in der Rüstungskontrolle komme dem russischen Verhalten eine Schlüsselrolle zu, die Atommacht müsse seiner Verantwortung dabei gerecht werden.

Maas reist zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder nach Russland. Er sprach von "schwierigem Fahrwasser" in den bilateralen Beziehungen und verwies etwa auf den Mord im Berliner Tiergarten, den der Generalbundesanwalt russischen Stellen zuschreibt. Dennoch müsse man miteinander sprechen. "Wo es Klärungsbedarf gibt, dort sucht man am besten das offene Wort", sagte er. "Das deutsch-russische Verhältnis ist zu wichtig, um es sich selbst zu überlassen." Bei den Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow soll es etwa um die Lage in der Ostukraine, Libyen und Syrien gehen.

Maas wird am Dienstag auch nach Sankt Petersburg reisen. Dort unterstützt Deutschland ein Veteranen-Krankenhaus in Erinnerung an die Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht. Dies sei ein "abscheuliches Kriegsverbrechen an der russischen Bevölkerung" gewesen, für das Deutschland Verantwortung trage.